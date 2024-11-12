آس: برايثوايت مهتم بشراء نادي إسبانيول

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 14:56

كتب : FilGoal

مارتن برايثوايت - إسبانيول

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن وجود اهتمام من مارتن برايثوايت مهاجم جريميو البرازيلي بشراء ناديه السابق إسبانيول.

وانتقل برايثوايت إلى جريميو في بداية الموسم الحالي بعد موسمين قضاهم مع إسبانيول.

وأشارت آس إلى أن المهاجم الدنماركي بدأ بالفعل في جس نبض إدارة إسبانيول لإمكانية شراء النادي.

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ويمتلك برايثوايت شركة استثمار عقاري برأس ماس 287 مليون دولار في أمريكا، كما يملك اللاعب عمل خاص آخر بإسبانيا تديره زوجته ووالدته.

وكان برايثوايت قد حصل على جائزة هداف دوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم الماضي برصيد 22 هدفا وأسهم في إعادة إسبانيول لدوري الدرجة الأولى.

وسبق لبرايثوايت اللعب بقميص برشلونة لمدة موسم ونصف.

صاحب الـ 33 عاما شارك حتى الآن بقميص جريميو في 15 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.

مارتن برايثوايت إسبانيول
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