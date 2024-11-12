طوكيو تحتضن كلاسيكو الأساطير بين برشلونة وريال مدريد

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 14:30

كتب : FilGoal

حفل الكلاسيكو من تنظيم لاليجا

أعلن نادي برشلونة عبر موقعه أن أساطير البلوجرانا سيلعبون ضد أساطير ريال مدريد في طوكيو يوم 15 ديسمبر.

وذلك بعد أسبوعين فقط من لعبهما مباراة كلاسيكو في الدوحة يوم 28 نوفمبر.

سيشارك أندريس إنيستا وتشافي هيرنانديز وخافيير ماسكيرانو ورافاييل ماركيز مع البلوجرانا لأول مرة منذ اعتزالهم.

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يذكر أن إنيستا، الذي اعتزل مؤخرًا، لعب في اليابان بعد أن أمضى خمس سنوات في فريق فيسيل كوبي.

وسيرتدي إنيستا قميص برشلونة لأول مرة منذ 2018، مثل ماسكيرانو.

بينما يرتدي تشافي قميص الفريق الكتالوني لأول مرة كلاعب منذ 2015، أما ماركيز فيرتديه للمرة الأولى منذ 2010.

ويشارك في المباراة كل من ريفالدو، وبويان كركيتش، وخافيير سافيولا، ولودوفيك جيولي، وأدريانو، وجازكا مينديتا، وغيرهم.

بينما يلعب مع ريال مدريد كل من روبرتو كارلوس وإيكر كاسياس ولويس فيجو وستيف مكمانمان وسافيو بورتوليني وإيفان كامبو وغيرهم.

الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة
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