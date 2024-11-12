حكم جيبوتي يقود مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتحديد حكم مباراته مع بلاك بولز الموزمبيقي.

وسيقود المباراة تحكيميا الجيبوتي محمد ديراني كحكم للساحة ويعاونه مواطنيه ليبيان عبد الرازق أحمد وإيلياه روبليه دريد.

كما يتواجد محمود نصر حسين كحكم رابع.

وعين كاف التنزاني خالد عبد الله محمد كمراقب للمباراة والكونغولي ميبوتي مويس كمراقب للحكام.

الحكم الجيبوتي لم يسبق له قيادة أي مباراة كان أحد طرفيها فريقا مصريا سواء كان من المنتخبات أو الأندية.

ويلتقي الزمالك مع بلاك بولر يوم 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة مع بلاك بولز والمصري وإنيمبا النيجيري.

وكان الزمالك قد توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز في النهائي على نهضة بركان المغربي.

كما توج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا.