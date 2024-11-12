الكشف عن سعر تذاكر مباريات إنتركونتينينتال في الدوحة.. وموعد طرحها

كشف حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للشؤون التجارية باللجنة المنظمة لبطولة إنتركونتينينتال عن تفاصيل البطولة وأسعار التذاكر.

وقال الكواري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصل البطولة: "عملية بيع التذاكر ستكون من خلال منصة فيفا وستنطلق بداية من يوم 14 نوفمبر والبداية ستكون لحملة بطاقات فيزا وفي تاريخ 21 ستفتح التذاكر للجميع".

وتابع "الحد الأقصى لشراء تذاكر هو 6 تذاكر ويجب التركيز على المنصة الرسمية والبعد عن أي منصة أخرى وسيكون هناك منصة إعادة بيع تهدف إلى إعطاء الفرصة لحاملي التذاكر الذين سيتعثر حضورهم من بيعها".

وواصل "سعر أقل تذكرة في المباراة الأولى هو 40 ريال وفي المباراة النهائية أقل تذكرة سيكون سعرها 200 ريال".

واستمر "تم اختيار 400 متطوع لتنظيم المباريات الثلاثة".

وأردف "فيفا هو المنظم الخاص بالتذاكر وسيتم تخصيص حصة مخصصة لكل فريق".

وشدد "نعتقد أنه سيكون هناك إقبال كبير على التذاكر ونأمل أن يرتحل الكثيرون إلى دولة قطر ويستمتعوا بالسياحة والمباريات".

وأضاف "سيكون هناك منطقة مخصصة للفعاليات في الملعب لكل جماهير الأندية الحاضرة".

وأتم "سيتم الإعلان عن موعد فتح تقديم تصاريح الإعلاميين وسنقدم لهم أفضل الخدمات لتسهيل عملهم لأنهم جزء من المنظومة".

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بطل أمريكا الجنوبية وسيكون الأهلي المصري بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.