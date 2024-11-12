سامباولي يعود للدوري الفرنسي
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 13:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي ستاد رين تعيين الارجنتيني خورخي سامباولي كمدير فني للفريق.
ويقود سامباولي الفريق خلفا للفرنسي جوليان ستيفان.
ووقع سامباولي البالغ من العمر 64 عاما على عقد يربطه برين حتى 2026.
وتعرض ستيفان للإقالة قبل أيام، بعدما فاز بـ3 مباريات فقط في أول 10 جولات بالدوري الفرنسي هذا الموسم.
ويحتل الفريق حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.
يذكر أن سامباولي تولى تدريب منتخب تشيلي من قبل، في الفترة من 2012 إلى 2016.
وتوج خورخي مع تشيلسي بلقب كوبا أمريكا 2015.
وتولى سامباولي من قبل تدريب فرق إشبيلية وأولمبيك مارسيليا وفلامنجو، بالإضافة إلى المنتخب الأرجنتيني.
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