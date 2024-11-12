وفاة لاعب منتخب الإكوادور بعد تعرضه لحادث أليم

أكد نادي ليجا دي كيتو وفاة لاعبه الإكوادوري ماركو أنجولو بعد تعرضه لحادث أليم قبل أسابيع.

وتوفي اللاعب الذي ظهر في 3 مباريات دولية مع منتخب الإكوادور عن عمر يناهز 22 عاما.

وتعرض أنجولو لحادث بالسيارة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وظل اللاعب في المستشفى منذ ذلك الوقت حتى توفي قبل ساعات، حسبما أعلن ناديه والاتحاد الإكوادوري لكرة القدم.

كان اللاعب رفقة 4 من أصدقائه في الحادث، منهم روبرتو كابيزاس سيميستيرا لاعب إنديبيندينتي جونيورز الذي توفي أيضا،بالإضافة إلى صديقهما فيكتور تشاركوبا نازارينو.

وظهر أنجولو في 5 مباريات فقط مع فريق ليجا دي كيتو الذي لعب معه على سبيل الإعارة من فريق سينيسيناتي الأمريكي.

على الصعيد الدولي ارتدى قميص منتخب الإكوادور لأول مرة في 2022 بمباراة ودية ضد العراق.