رونالدو: لا يوجد شيء أفضل من اللعب لمنتخب بلد.. ولدينا في البرتغال مدربين ولاعبين رائعين

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 12:33

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

شدد كريستيانو رونالدو على أن تمثيل منتخب البرتغال كان أفضل شيء خلال مسيرته الطويلة.

كريستيانو رونالدو

النادي : النصر

وكرم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو على مسيرته الحافلة والمستمرة حتى الآن.

وقال رونالدو بعد استلام الجائزة: "فخور باستلام هذه الجائزة والتي لا أعتبرها نهاية ولكن بداية، شكرا للاتحاد البرتغالي على الجائزة والرحلة الطويلة التي قطعتها مع المنتخب مع الكثير من الفخر والرضا والكثير من العمل".

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وواصل "عندما وصلت إلى منتخب البرتغال لأول مرة كان عمري 18 عاما وقلت إن حلمي هو المشاركة في أول مباراة دولية لي ثم وصلت إلى 50 وإلى 100 مباراة وهذه علامة فارقة يرى جميع اللاعبين أنها شيء مهم كونها رقم من ثلاثة أرقام، ثم تبدأ في التفكير لما لا 150 و200 بالنسبة لي".

وتابع "أريد أن أغتنم الفرصة وأقول خاصة هنا لزملائي في الفريق بعد اللعب للعديد من الأندية والفوز بالعديد من الجوائز ودوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية وجائزة فيفا وغيرها، أعتقد انه لا يوجد شيء أفضل من تمثيل المنتخب الوطني وأكرر ألعب ومثل بلدك وثقافتك وأطفالك وأمك وأبوك وأصدقائك".

وأكمل "أشعر بخيبة أمل في كثير من الأحيان تجاه بعض اللاعبين الذين لا يريدون تمثيل البرتغال، لذلك أقول أستمتع بوقتك في تمثيل بلدك لأن الوقت يمر بسرعة ولا يوجد شيء أفضل من اللعب للبرتغال".

وأضاف "وهناك شيء آخر، أسمع بعض الناس تقول إن البرتغال بلد صغير ولكن في الحقيقة هي كبيرة وعلينا أن نفكر بتلك الطريقة وأن بغض النظر عن حجم البلد فلدينا كل شيء وهي بلد استثنائية ولدينا البنية التحتية والملاعب والمدربين الرائعين وإمكانيات هؤلاء اللاعبين العظماء وكل ما علينا فعله هو الاهتمام ببعض التفاصيل والتفكير في أننا سنكون عظماء يوما ما".

ويتواجد رونالدو حاليا بقائمة البرتغال التي تستعد لمواجهة كلا من بولندا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة الأولى من المستوى الأول برصيد 10 نقاط بفارق 6 نقاط عن بولندا صاحبة المركز الثالث وأًبح بحاجة إلى نقطة واحدة ليتأهل بشكل رسمي إلى دور نصف النهائي.

كريستيانو رونالد البرتغال
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