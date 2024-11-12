بعد عام في الدرجة الثانية.. سانتوس يعود للدوري البرازيلي الممتاز
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 12:00
كتب : FilGoal
ضمن نادي سانتوس العودة للدوري البرازيلي الممتاز، بعد عام في دوري الدرجة الثانية.
فقد ضمن سانتوس التواجد ضمن المراكز الـ4 الأولى في دوري الدرجة الثانية قبل جولتين من النهاية.
وانتصر سانتوس على مضيفه كوريتيبا بنتيجة 2-0 ليرفع رصيده إلى 68 نقطة.
هذا الرصيد لا يستطيع فريق سيارا صاحب المركز الخامس الوصول له في الجولتين المقبلتين.
وهيمن سانتوس على قمة ترتيب دوري الدرجة الثانية معظم فترات الموسم.
يذكر أن سانتوس، أحد أكبر أندية البرازيل جماهيرية، هبط من الدوري الممتاز لأول مرة العام الماضي.
وتوج سانتوس بلقب الدوري البرازيلي في 8 مواسم، آخرها كان في 2004.
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