استبعاد أوديجارد من قائمة النرويج بسبب عدم الجاهزية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 11:42

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - النرويج ضد النمسا

أعلن منتخب النرويج استبعاد لاعبه مارتن أوديجارد من قائمته لخوض فترة التوقف الدولي.

وأشار المنتخب إلى ان الجهاز الطبي قد فحص أوديجار على مدار الـ 24 ساعة الماضية وأظهرت أنه بحاجة إلى المزيد من الوقت ليصبح جاهزا مرة أخرى للمشاركة في المباريات.

وكان أوديجارد قد تعرض للإصابة على مستوى الكاحل وغاب لمدة طويلة قاربت على الشهرين ثم عاد للمشاركة في المباراة الأخيرة فقط برفقة أرسنال.

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وسيعود أوديجارد إلى لندن ليكمل تعافيه برفقة الجهاز الطبي لأرسنال.

وسيلعب منتخب النرويج خلال فترة التوقف الدولي ضد سلوفينيا وكازاخستان في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب النرويج صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن النمسا وسلوفينيا.

وكان أوديجارد قد غاب عن فترة التوقف الدولي الماضية أيضا بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع النرويج.

مارتن أوديجارد النرويج
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