جازيتا: روما حاول التعاقد مع تين هاج.. ولكن

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 11:20

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

حاول نادي روما التعاقد مع الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق في الأيام الأخيرة، حسب تقارير إيطالية.

قبل أسابيع، أعلن نادي مانشستر يونايتد إقالة مدربه الهولندي إريك تين هاج من منصبه.

ذكرت جريدة لاجازيتا ديلو سبورت أن نادي روما استفسر عن إمكانية التعاقد مع إريك تين هاج.

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لكن المدرب الهولندي لا يحبذ قيادة فريق العاصمة الإيطالية، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن تين هاج يريد تدريب فريق بعيد عن الضغوط الجماهيرية مثل روما.

وترك تين هاج فريق يونايتد في المركز الـ14 بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة فقط.

وتم تعيين إيريك في أبريل 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس رابطة المحترفين في عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2024.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد في 128 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق الفوز في 72 مواجهة، وتعادل في 20، وخسر 36.

وسجل لاعبو يونايتد 234 هدفا تحت قيادة الهولندي، واهتزت شباكهم بـ180 هدفا.

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في موسم 2023/24 عادل إريك تين هاج الرقم القياسي لأقل عدد من النقاط التي حصدها مانشستر يونايتد بعد أول 7 جولات في الدوري الإنجليزي وهي الوصول للنقطة التاسعة.

وحطم ذلك الرقم في الموسم الحالي حين حصد 8 نقاط فقط في أول 7 جولات.

إريك تين هاج روما
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