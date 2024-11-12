عبد الرحمن جبنة: وقعت للزمالك ولكن.. وبعض لاعبي القطبين لا يشعروا بالنعمة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 03:05

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - عبد الرحمن خالد جبنة

كشف عبد الرحمن خالد جبنة لاعب الاتحاد السكندري عن حقيقة اقترابه من الأهلي وقصة توقيعه للزمالك.

وقال جبنة في تصريحاته للقناة الأولى: "وصلني حديث عن تفكير الأهلي في ضمي قبل تعاقده مع مروان عطية ولكن لم يكن هناك شيء رسمي".

وكشف "وقعت للزمالك في يناير الماضي في جلسة مع أحمد سليمان وتركت معسكر الفريق في الإسماعيلية لهذا السبب. المدرب محمد عودة كان مثل والدي ولم أتمكن من إخفاء الأمر عنه فأخبرته".

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وتابع "سمح لي بالذهاب ثم عدت متخفيا. ولكن بعد ذلك وجد الزمالك مغالاة في مطالب المقاولون العرب بالنظر لأن عقدي يتبقى فيه 6 أشهر فقط".

وأوضح "الزمالك كان قد تعاقد مع ناصر ماهر وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وزياد كمال ومحمد شحاتة وكلهم في وسط الملعب، وبالتالي لن يتمسكوا بي كثيرا إن لم تسر الأمور بسلاسة في المفاوضات".

وواصل "إحساسي لم يكن جيدا حين فشل انتقالي إلى الزمالك. لاعبو الأهلي والزمالك مميزون للغاية وفي نعمة كبيرة وبعضهم لا يشعرون بها".

وأكمل "لو انتقلوا إلى أندية أخرى سيشعروا بذلك. معهم كل الصلاحيات والإعلام يركز عليهم أكثر ولو لعبوا مباراتين بشكل جيد ينضموا للمنتخب".

وأضاف "يُقال إن لاعبي الأهلي والزمالك دائما تحت ضغط أكبر ويلعبوا بطولات أكثر، من أين يأتي لاعبي الأهلي والزمالك؟ من الفرق الأخرى. كل اللاعبين يشبهون بعضهم البعض، الفارق فقط في القميص".

واختتم "نادم للغاية على عدم إتمام انتقالي للعربي الكويتي الذي كان سيغير حياتي بالكامل. إنه ناد كبير في آسيا ويلعب 5 بطولات. ألعب هنا في الاتحاد السكندري ولو ذهب الاتحاد للعب الدوري الكويتي سيفوز به. لا أقصد التقليل".

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