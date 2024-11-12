فاروق: اتحاد الكرة يعرف من وراء التسريب.. ومحمد عادل وإبراهيم نور الدين لا يحبان بعضهما

علق محمد فاروق رئيس لجنة الحكام السابق للمرة الأولى بعد إقالة لجنة الحكام وقصة تسريب محادثة بين محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي ومحمد سلامة حكم تقنية الفيديو.

وقال فاروق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لم تتم إقالتي بل تقدمت باستقالتي 3 مرات. مرتان شفويا ومرة باستقالة مكتوبة، وتراجعت عن الأخيرة بعد أن وعدني جمال علام رئيس الاتحاد بالتغيير والإصلاحات، وبعد عدة أيام لم تتحقق هذه الطلبات".

وأضاف "أهنئ ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام وكامل اللجنة الجديدة وأؤكد دعمي له".

وأوضح "طلبت من جمال علام وجود سعيد عبد الغفار وأحمد السيد وأحمد الجارحي مع سيد مراد في اللجنة، فقال: لن أتمكن من ضم أي شخص آخر لأني أتتني تعليمات بأن تكملوا كما أنتم. اتفقنا على ضم عبد الغفار فقط فتراجعت عن الاستقالة ثم فوجئت بعدم ضمه".

وكشف "هناك خلافات بيني وبين إبراهيم نور الدين ولكنها تخص إدارة التحكيم وليست خلافات شخصية، واجتمعنا معا وسارت الأمور على ما يرام بيننا. إبراهيم نور الدين ومحمد عادل بينهما شيء في النفوس. لا يحبان بعضهما البعض بصراحة".

وبسؤاله عما إذا كان محمد عادل رأى شيئا واتخذ قرارا بعكسه في مباراة الزمالك والبنك الأهلي قال: "لم أكن معهم في غرفة الفيديو ولا أعرف ما حدث، ولكن عادل لا يفعل ذلك وأنا واثق أنه بريء. من سرب يمكنه تغيير الصوت وإن لم تستحِ فافعل ما شئت".

وعن اتهام لجنة الحكام بتسليم عادل قال: "لسنا نحن من أخرج التسريب والنيابة ستكشف من فعل ذلك. لماذا قد تسرب اللجنة هذا التسجيل؟ تم أخذ أقوال من تسلموا "الهارد" وهم سيد مراد وأحمد أبو العلا ومهند (دبا) الذين حصلوا عليه لمراجعة الحالات. هذا "الهارد" وصل إلى لجنة الحكام يوم الأحد، بينما خرج التسريب يوم السبت".

وأوضح "لقد كتبت بيانا للدفاع عنه وأكدت أن الأمر لا علاقة باللجنة وعرضته على جمال علام. لا يمكننا فعل شيء في هذه الأزمة وهو اختار اللجوء للنيابة ويؤكد أن ما في التسريب ليس صوته. لم أستمع للشريط الأصلي حتى الآن ولم أتواجد في اللجنة يومها لأني كنت أنوي الرحيل بالفعل".

وكشف "اتحاد الكرة كان يفترض أن يأخذ نتيجة التحقيق الذي أجراه مستشاره القانوني جمال صدقي وبرأ لجنة الحكام، ولكنهم أعادوه ولم يأخذوا به لأنهم يعرفون من الذي أخرج التسريب. لا أعرف لماذا لم يتخذوا الإجراءات ضده ولكنهم يعرفون من فعل هذا وهم من يُسأل عن ذلك".

وتابع "من العيب أن يقول اتحاد الكرة إننا تمت إقالتنا. لقد عملنا بجد وإخلاص وعلى أقل تقدير كان يجب أن يوجهوا الشكر لنا. يجب أن يتم الإعلان عمن أخرج التسريب ومحاسبته ولكني لا أعرف من هو بأمانة".

وواصل "يُقال أن الإقالة تمت لتهدئة الرأي العام ولكننا نتحمل ما لسنا مدانين به. هذا القرار تم دون اللجوء لنتائج التحقيق الذي رفض مجلس الإدارة أخذه من المستشار القانوني".

وعن أزمة عاطف حسين الحكم الذي تعرض للدفع من جوزيه جوميز مدرب الزمالك قال: "كنت في السعودية أؤدي مناسك الحج ووصلني أنه لم يذكر واقعة دفع جوميز له في التقرير، فاتصل بي وأخبرني إن الواقعة في التقرير وإنه سيخرج ويتحدث للإعلام، فطالبته بالهدوء حتى أعود التزاما بمنع الظهور الإعلامي، فتحداني وظهر وبالتالي لم يكن يمكن التساهل مع ذلك".

واختتم "تم تقديم التقرير الذي كان يدين جوميز مليون في المائة. ونحن لسنا مسؤولين عن اتخاذ إجراء ضد مدرب الزمالك. نحن نقدم التقرير، وما إن كانت الجهة المسؤولة تريد معاقبته أو منحه هدية فهذا أمر يرجع لها".

ماذا حدث؟

فاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة لصالح الزمالك هي صاحبة الجدل الأكبر والذي استمر منذ المواجهة وحتى الآن.

ونشبت أزمة بعد تسريب تسجيل صوتي لمحادثة التي دارت بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وكانت قناة إم بي سي مصر 2 قد نشرت محادثة بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

وكشف أحمد العدوي المحامي الخاص بالحكم الدولي محمد عادل عن تقدمه بعدة بلاغات بعد عرض تسجيل صوتي مسرب.

وقال أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل عبر أون تايم سبورتس: "تقدمنا ببلاغ ضد إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط وفريق الإعداد والشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو، بعدما نسبوا تسجيل صوتي مصطنع أو بمعنى أدق مزور لمحمد عادل".

وأضاف العدوي "المقطع الصوتي به جزءا سليما وهو الاستدعاء للمناقشة لكنه تضمن أيضا جزءا مصطنعا".

وواصل "في حال افترضنا أن التسجيل الصوتي سليما، فقانون الاتصالات الجديد يمنع نشره بدون الحصول على إذن ومعاقبة من يخالف ذلك".

وقرر اتحاد الكرة فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع وعرض النتائج خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء الخميس.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

"نظرا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز".

وتابع "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع، وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطاريء، المقرر انعقاده غدًا الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة".

وحسبما علم FilGoal.com فإن رابطة الأندية خاطبت اتحاد الكرة برفض استمرار لجنة الحكام الحالية، وطالبت بتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي.

وأعلن اتحاد الكرة في ختام اجتماع الخميس الطارئ إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وعضوية توفيق السيد وتامر دري وعزب حجاج.

وأوضح الاتحاد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.