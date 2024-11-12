"غياب صلاح عن قائمة الكرة الذهبية يثبت أن الناس لا يعرفون الكثير عن كرة القدم"

أبدى روبير بيريس نجم أرسنال ومنتخب فرنسا السابق اعتقاده أن محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر تعرض للظلم في جائزة الكرة الذهبية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال بيريس في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "محمد صلاح هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ولديه عقلية رائعة ولا يفاجئني مستواه لأنه أحد أفضل لاعبي أوروبا والعالم".

وأضاف "في مصر تعرفون أنه الأفضل في المنتخب ولكن ما يفعله مع ليفربول استثنائي حقا. لقد حافظ على مستواه لسنوات عديدة ويؤدي مختلف الأدوار ويسجل ويصنع".

وأوضح "محمد صلاح تعرض للظلم بخروجه من قائمة الكرة الذهبية. هذه خسارة لهذه القائمة وليس لصلاح. هذا ليس خطأ اللاعبين بل خطأ الصحفيين".

وتابع "هناك العديد من اللاعبين لم يحققوا الجائزة مثل تييري هنري وتشافي وأندريس إنييستا".

واختتم "عدم وجود محمد صلاح في القائمة النهائية للكرة الذهبية يثبت أن الناس لا يعرفون الكثير عن كرة القدم".

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 10 أهداف، بينما صنع 10.

بدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 366 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 221 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.