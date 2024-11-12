ياسر إبراهيم: لم يتواصل معي أحد من المنتخب بعد الإصابة.. وهكذا تسير علاقتي مع ربيعة

كشف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن طبيعة علاقته ومدى تفاهمه مع زميله في الدفاع رامي ربيعة، وعن سير علاجه منذ إصابته التي أبعدته عن منتخب مصر.

وقال إبراهيم في تصريحاته لقناة الأهلي: "لم يتواصل معي أحد من الجهاز الفني للمنتخب بعد استبعادي بسبب الإصابة".

وأضاف "كل شيء تم مع أحمد جاب الله طبيب الأهلي والآن أعمل على التأهيل".

وأوضح "أصبت بمزق في عضلات البطن السفلية وسأكون جاهزا قريبا".

وعن زميله رامي ربيعة قال: "إنه معي منذ فترة منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين، وبيننا تفاهم كبير وتنسيق مميز وتواصل مستمر داخل الملعب".

وكشف "نتقبل من بعضنا البعض أن يرفع أحدنا صوته على الآخر حتى يفيقه في المباراة. هذا ليس للتباهي أمام أحد بل لمصلحتنا".

وأصيب ياسر إبراهيم في مباراة كأس إنتركونتيننتال أمام العين الإماراتي، والتي شهدت فوز الأهلي 3-0.

وغاب إبراهيم -31 عاما- عن أول مباراتين في الدوري، حيث فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا 5-2 وزد 1-0.