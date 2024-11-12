أفشة: رونالدو هو من يقلدني.. وهدفي في الزمالك لا يسجله سوى ميسي ودي بروين

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 01:39

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي - أفشة

أشاد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بزميله رامي ربيعة، كما كشف عما فعله حين شارك بديلا في مباراة العين الإماراتي وسبب تسديده لركلة الترجيح الأولى أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال أفشة في تصريحاته لقناة الأهلي: "رامي ربيعة لاعب مجتهد وملتزم ومن يجتهد يجب أن يُكافأ. إنه دائما في كامل تركيزه و"بارد" في الملعب".

وأضاف "أسماء اللاعبين في ركلات ترجيح نهائي السوبر المصري تم ترتيبها على أساس من كانوا في الملعب وأنا شاركت كبديل، ولكني طلبت تسديد الركلة الأولى فوافق عمرو السولية".

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وتابع "ليست لدي أي مشكلة مع أي أحد بل أركز في عملي فقط كلاعب كرة قدم وهذا ما يهمني".

وواصل "فوجئت باختيار كولر لي لتسديدة ركلة الجزاء أمام العين الإماراتي".

وأوضح "حين شاركت في الدقيقة 88 من مباراة العين كان عمر كمال مستلقيًا بجوار الخط ويشعر بالإرهاق فقلت له: "اذهب للحكم لأني لا أجيد الإنجليزية واطلب منه زيادة الوقت بدل الضائع لأني أريد اللعب أكثر". فقال لي ضاحكًا: هل جننت؟ نحن مرهقون".

وعن أغلى هدف له في مسيرته بعد هدفه الشهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 قال: "هدفي أمام الزمالك أيضا في نهائي كأس مصر. هذه التسديدة لا يفعلها سوى اثنين في العالم: دي بروين وميسي".

وتابع "قبل نهائي القرن أمام الزمالك قلت للعديد من أصدقائي إني أشعر أني سأسجل في هذه المباراة، ولكن لم أكن أتخيل أن الهدف سيأتي في هذا التوقيت وبهذه الظروف. المباراة كانت مليئة بالخوف والتعب والضغط العصبي. الهدف صنع فارقا كبيرا معي والناس في الشارع ينادوني الآن بصاحب القاضية".

وأوضح "يسعدني هذا اللقب من جماهير الأهلي ولكني أحترم جماهير الزمالك ولا أرغب في مضايقتهم".

وعن تقليده لاحتفال كريستيانو رونالدو قال ضاحكا: "هذا الاحتفال يخصني الآن ورونالدو هو من يقلدني".

واختتم "عقدي ممتد لعامين ولكني لن أرحل وأنوي اللعب في الأهلي حتى الاعتزال".

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