ربيعة: الانتقال إلى الزمالك أو بيراميدز؟ لماذا أنتقل لفريق فزت بدوري أبطال إفريقيا أكثر منه؟

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 01:33

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي

أشاد رامي ربيعة مدافع الأهلي بزميله محمد مجدي أفشة وروى ما حدث في مباراة العين الإماراتي حين سدد ركلة الجزاء.

وقال ربيعة في حواره مع قناة الأهلي: "أفشة ملتزم ومحترف ويهتم بغذائه جيدا ويضع دائما سيناريوهات للمباراة قبل أن يلعبها".

وأضاف "أفشة دائما يقول لي: "ضع عينك على تحركاتي.. ومرر لي في قدمي بقوة حتى لو كان خلفي اثنين من لاعبي الخصم".

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وعن اختياره لتسديد ركلة الجزاء في مباراة العين قال: "القائد في الملعب عادة ما يجب أن يناقش الأمر مع كولر قبل تنفيذ الركلة، فسألته عن وسام أبو علي فقال لي إنه يبدو مصابًا وممسكًا بقدمه، وكذلك كان عمر كمال يبدو مجهدًا، فاستقر رأيه على أفشة في النهاية".

وعن مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك قال: "الزمالك كان أفضل في السوبر الإفريقي ولكننا نجحنا في رد الاعتبار في السوبر المصري".

وعن احتفاله بعد ركلة الترجيح أمام الزمالك قبل حسم اللقاء قال: "هذا الاحتفال لابنتي وليس للزمالك. نصف الجماهير جماهير الأهلي والنصف الآخر جماهير الزمالك. هل يُعقل إني أقول لجماهير الأهلي ناموا"؟

وأوضح "لم أنظر لجماهير الزمالك ولا حتى لعواد بل هذه رسالة لزوجتي وطفلتي. هناك لاعب سجل ركلة ونفذ نفس الاحتفال بأسلوب غير لائق لم يعجبني في الحركة التي تلته".

وعن ركض شيكابالا نحوه بعد نهائي السوبر المصري قال: "هو شخص أحترمه وهو أول من استقبلني في البرتغال. ربما فهم أن طريقة احتفالي ناحية جماهير الأهلي كانت بشكل مبالغ فيه وهو كان في لحظة غضب وغيور على فريقه".

وأوضح "لم أوجه له أي كلمات حينها ولم أجعل هذا الأمر يتطور. لم نتواصل منذ ذلك الوقت ولكن لا توجد مشكلة بيننا".

أما عن إمكانية انتقاله إلى الزمالك أو بيراميدز لو عُرض عليه ضعف عقده قال: "لقد فزت ببطولة إفريقيا ٦ مرات فكيف أنتقل لناد حققت البطولة أكثر منه ولا أعرف ما إن كنت سأفوز بها معه؟ مع احترامي للفريقين".

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