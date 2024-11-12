ربيعة: الهجوم المستمر عبر مواقع التواصل؟ لا تشجع حتى أرحل.. وهذه معاناتي مع موسيماني

كشف رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي عن حالته الحالية وعن معاناته على حد وصفه تحت قيادة بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأسبق.

وقال ربيعة في حواره مع قناة الأهلي: "أعاني من إجهاد خفيف في العضلة الضامة وسأعود للعب بعد التوقف الدولي".

وعن فترته مع بيتسو موسيماني المدرب الأسبق للفريق قال: "فور وصول موسيماني لتدريب الأهلي تم استبعادي من التشكيل لوقت طويل، ومع كولر في مباراة الزمالك ضربت الغيابات خط الدفاع ولم يبقَ سواي. لم أجد حتى مدافع آخر يلعب بجانبي، فقال لي كولر: تحدث مع خالد عبد الفتاح لأنه سيلعب بجوارك في مركز قلب الدفاع. وهذه كانت مباراته الأولى".

وأضاف "الآن يقولون إن مستواي جيد ولكني لا أشعر بذلك. سأخطئ وسأواصل التعلم والتحسن ولا يمكن أن أعتبر أني وصلت لأفضل ما يمكن".

وأوضح "في بعض الوقت لم أكن ألعب إلا لإراحة بعض المدافعين الآخرين، هذا صعب نفسيا ولكني لو فكرت بهذه الطريقة سأضغط نفسي أكثر. الرياضي يجب أن يستمر في التدرب حتى يتحسن. لم أتحدث لأن اللاعب لا يجب أن يقول لنفسه "أنا لاعب كبير ولي اسم كيف لا ألعب؟" لا يوجد اسم في كرة القدم والعبرة دائما بما تقدمه".

وأوضح "بعض اللاعبين بدون ذكر أسماء افتعلت المشاكل وبدأت تتحدث بشكل غير جيد، بينما كنت أفرغ أنا طاقتي وضغطي في "الجيم" ثم أعود للمنزل".

وتابع "فكرت في الخروج معارا أثناء فترة موسيماني، واتصلت بعماد النحاس مدرب المقاولون آنذاك واتفقنا، فأجريت اتصالات عديدة لأن الفريق كان في قطر بسبب كأس العالم للأندية، وكان يتبقى على إغلاق القيد 3 ساعات. تواصلت مع رئيس النادي محمود الخطيب فقال لي: إن كان هذا قرارك النهائي سأتصل بك وأبلغك بقرار النادي. أتاني الاتصال بموافقة الأهلي الساعة 12:01 بعد إغلاق القيد. مزق النحاس الأوراق وقال لي هذه علامة".

وكشف "لعبت مباراة مونتيري في كأس العالم للأندية وفزنا بها وفزت بجائزة رجل المباراة، فوجدت موسيماني ينتقدني في المحاضرة التالية لها. في المباراة التالية أمام بالميراس حاول أن يجعلني أشعر أني السبب في الأهداف، ولكني لم أكن أركز مع هذا الكلام حتى لا أتضرر وانتظرت فرصتي".

وأوضح "رحيل موسيماني بالنسبة لي كان خبرا جيدا ببساطة. لأني في هذه الحالة أستطيع أن أقدم أفضل ما لدي. لا أريد من المدرب أن يحبني، بل أن يقول لي بوضوح: أنت جيد في هذا وسيئ في ذلك، وزميلك يلعب بدلا منك لأنه أفضل في شيء بعينه".

وعن مساهمته في هدف الأهلي العكسي أمام الترجي الذي حسم نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 قال: "قبل إياب نهائي دوري الأبطال أمام الترجي زوجتي قالت لي: "ستسجل اليوم". وكان قد مر وقت طويل على آخر هدف سجلته. مدافعو الترجي طوال القامة ولكنهم يعتمدون على دفاع المنطقة وليس الرقابة الفردية أمام الكرات الثابتة وهذا كان أفضل لي كمهاجم في هذا الموقف".

وعن الهجوم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال: "لا أشتبك معه إطلاقا. "يا عم أنا مبعرفش ألعب متشجعش النادي لحد ما أمشي". هل من يقول عني إني سيئ سيمنعني من الذهاب للنادي في اليوم التالي؟ كل موسم يقولون "رامي ربيعة برة النادي" فماذا يفترض بي أن أفعل؟

وواصل "عقدي ممتد لعام ولا أمانع التجديد وليس لدي وكيل في هذا الأمر بل شقيقي هو من يرافقني في التفاوض. يمكن أن يكون معي وكيل يحضر لي عرضا خارج مصر، ولكني لا أحتاج لوسيط في الحديث مع النادي الذي تربيت فيه".

وكشف "مصطفى شوبير قبل مباراة جور ماهيا سألني "ما اسم والدتك"؟ فقلته له.. فقال لي: "سأدعو لك باسمها وستسجل هدفا". ولذلك ذهبت إليه حين سجلت".