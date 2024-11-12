وكيله الإعلامي: مرموش يتدرب على الركلات الحرة منذ مدة طويلة.. ووضعه اختلف عقب مباراة بايرن

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 00:19

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - شتوتجارت

شدد أحمد عبدون الوكيل الإعلامي لعمر مرموش نجم منتخب مصر وفريق آينتراخت فرانكفورت على أن اللاعب يتدرب على تنفيذ الركلات الحرة منذ وقت طويل.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وقال عبدون عبر قناة أون تايم سبورتس: "مرموش يتدرب على تنفيذ الكرات الحرة طوال الوقت وواصل تلك التدريبات خلال معسكر منتخب مصر وما وصل إليه الآن ليس بمثابة مفاجأة ولكنه نتاج عمل جاد".

وتابع "فرانكفورت رضف انضمام مرموش لنوتينجهام فورست لأن العرض لم يكن مناسبا وما يثار عنه حاليا كله مجرد حديث من الصحافة كونه أعلى لاعب في أوروبا ساهم بالأهداف ومن الطبيعي ألا يحصل على عروض قبل بداية فترة الانتقالات، وحاليا عمر مركز في الملعب فقط ويحب ناديه ولا أعرف ما قد يحدث في المستقبل ولا يركز في وسائل التواصل الاجتماعي ويترك كل تلك الأشياء للمختصين".

أخبار متعلقة:
سبورت: برشلونة مهتم بضم عمر مرموش لتدعيم هجومه المدير الرياضي لفرانكفورت يلمح لبقاء مرموش لما بعد يناير مدرب فرانكفورت يتحدث عن عقلية مرموش مرموش أفضل لاعب بالجولة العاشرة من الدوري الألماني

وواصل "الاهتمام في ألمانيا بعمر مرموش اختلف تماما عقب مباراة ألمانيا وانتقل إلى العالم بأكمله، فترة الإعداد شكلت فارق كبير معه وانصهر وتفاهم مع الفريق بشكل كبير".

ويحتل مرموش حاليا صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا مناصفة مع هاري كين.

كما يعد مرموش ثاني أكثر المساهمين في الأهداف بالتسجيل والصناعة في الدوريات الخمسة الكبرى مناصفة مع هاري كين أيضا.

وأصبح مرموش ثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف أو أكثر في الدوريات الأوروبية هذا الموسم بعد محمد صلاح.

وسجل مرموش ثلاثة أهداف خلال آخر 3 مباريات من ركلات حرة ليصبح اللاعب الوحيد بتاريخ الدوريات الأوريبة الكبرى الذي يحقق ذلك الإنجاز.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت أحمد عبدون
نرشح لكم
سبورت: برشلونة مهتم بضم عمر مرموش لتدعيم هجومه استبعاد 8 لاعبين من منتخب إنجلترا.. وضم بدلائهم استدعاء مورجان روجرز لاعب أستون فيلا لمنتخب إنجلترا لأول مرة مانشستر يونايتد يعلن رحيل فان نيستلروي و3 مدربين عن النادي رئيس سبورتنج لشبونة يكشف عن خطته لمستقبل جيوكيريس سكاي: إيقاف حكم إنجليزي بعد تسريب مقطع فيديو له وهو يسيئ لـ ليفربول وكلوب وصل ليباشر عمله.. طائرة أموريم تحط الرحال في مانشستر ميرور: لامبارد يقترب من العودة للتدريب
أخر الأخبار
ربيعة: الهجوم المستمر عبر مواقع التواصل؟ لا تشجع حتى أرحل.. وهذه معاناتي مع موسيماني 3 دقيقة | الدوري المصري
أحمد الكاس: أتحمل مسؤولية الخسارة من المغرب.. ولن نستسلم 58 دقيقة | منتخب مصر
وكيله الإعلامي: مرموش يتدرب على الركلات الحرة منذ مدة طويلة.. ووضعه اختلف عقب مباراة بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
معتز البطاوي: هذا موقف سيراميكا من بيع زلاكة لـ الأهلي أو الزمالك ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر للناشئين يفتتح بطولة شمال إفريقيا بخسارة كبيرة من المغرب 2 ساعة | منتخب مصر
سبورت: برشلونة مهتم بضم عمر مرموش لتدعيم هجومه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مروان عطية: الأهلي يزيد من قيمة اللاعبين والجمهور 2 ساعة | الدوري المصري
مانويل جوزيه: فزت بكل شيء مع الأهلي.. وهذه نصيحتي للاعبين الحاليين 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان