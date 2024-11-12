وكيله الإعلامي: مرموش يتدرب على الركلات الحرة منذ مدة طويلة.. ووضعه اختلف عقب مباراة بايرن

شدد أحمد عبدون الوكيل الإعلامي لعمر مرموش نجم منتخب مصر وفريق آينتراخت فرانكفورت على أن اللاعب يتدرب على تنفيذ الركلات الحرة منذ وقت طويل.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

وقال عبدون عبر قناة أون تايم سبورتس: "مرموش يتدرب على تنفيذ الكرات الحرة طوال الوقت وواصل تلك التدريبات خلال معسكر منتخب مصر وما وصل إليه الآن ليس بمثابة مفاجأة ولكنه نتاج عمل جاد".

وتابع "فرانكفورت رضف انضمام مرموش لنوتينجهام فورست لأن العرض لم يكن مناسبا وما يثار عنه حاليا كله مجرد حديث من الصحافة كونه أعلى لاعب في أوروبا ساهم بالأهداف ومن الطبيعي ألا يحصل على عروض قبل بداية فترة الانتقالات، وحاليا عمر مركز في الملعب فقط ويحب ناديه ولا أعرف ما قد يحدث في المستقبل ولا يركز في وسائل التواصل الاجتماعي ويترك كل تلك الأشياء للمختصين".

وواصل "الاهتمام في ألمانيا بعمر مرموش اختلف تماما عقب مباراة ألمانيا وانتقل إلى العالم بأكمله، فترة الإعداد شكلت فارق كبير معه وانصهر وتفاهم مع الفريق بشكل كبير".

ويحتل مرموش حاليا صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا مناصفة مع هاري كين.

كما يعد مرموش ثاني أكثر المساهمين في الأهداف بالتسجيل والصناعة في الدوريات الخمسة الكبرى مناصفة مع هاري كين أيضا.

وأصبح مرموش ثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف أو أكثر في الدوريات الأوروبية هذا الموسم بعد محمد صلاح.

وسجل مرموش ثلاثة أهداف خلال آخر 3 مباريات من ركلات حرة ليصبح اللاعب الوحيد بتاريخ الدوريات الأوريبة الكبرى الذي يحقق ذلك الإنجاز.