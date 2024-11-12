معتز البطاوي: هذا موقف سيراميكا من بيع زلاكة لـ الأهلي أو الزمالك
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 - 00:13
كتب : FilGoal
أوضح معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا مستجدات المفاوضات مع الأهلي بشأن اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، وأيضا موقفه من بيع محمود زلاكة لأحد القطبين.
محمود عبد الحفيظ زلاكة
النادي : سيراميكا كليوباترا
وقال البطاوي عبر إم بي سي مصر 2، المفاوضات تسير بشكل جيد مع الأهلي وقندوسي لضمه بشكل نهائي".
وأضاف "قد نسمع قريبا خبرا جيدا بشأن قندوسي لأن استمراره معنا سيكون أمرا رائعا".
وأكمل "محمود زلاكة معار لنا من بيراميدز وإذا أراده الأهلي أو الزمالك عليهم مخاطبة ناديه الأصلي".
وأردف "محمود زلاكة هو من مشروعات سيراميكا بعدما تعاقدنا معه من الدرجة الثانية ثم تم بيعه إلى بيراميدز وعاد لنا مرة أخرى معارا ومن خلال الفريق انضم لمنتخب مصر".
وأتم تصريحاته "نتمنى أن نكون ضمن فرق المقدمة في الدوري وننافس على كأس الرابطة وكأس مصر".
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