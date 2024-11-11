منتخب مصر للناشئين يفتتح بطولة شمال إفريقيا بخسارة كبيرة من المغرب

افتتح منتخب مصر بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما بخسارة ثقيلة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف.

بطولة شمال إفريقيا تقام في المغرب وهي تعد بمثابة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 عاما.

الشوط الأول انتهى بتقدم المغرب بهدف عن طريق إسماعيل العود في الدقيقة 35 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أحمد موهوب الهدف الثاني في الدقيقة 67 بتسديدة من على حدود منقطة الجزاء.

وبعد دقيقتين أحرز عبد الله الوزان الهدف الثالث بعد تشتيت خاطئ من مدافع مصر.

وأضاف زياد باها الهدف الرابع للمغرب في الدقيقة 76 بعد مجهود فردي رائع.

وقلص منتخب مصر الفارق عن طريق أدهم عطية في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وبعد دقيقة واحدة أضاف المغرب الهدف الخامس عن طريق إلياس مختار بتسديدة ضعيفة اخطأ الحارس في التعامل معها.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بالجولة الأولى فازت تونس على الجزائر بهدف دون مقابل.

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