منتخب مصر للناشئين يفتتح بطولة شمال إفريقيا بخسارة كبيرة من المغرب

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 23:18

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين مواليد 2008

افتتح منتخب مصر بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما بخسارة ثقيلة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف.

بطولة شمال إفريقيا تقام في المغرب وهي تعد بمثابة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 عاما.

الشوط الأول انتهى بتقدم المغرب بهدف عن طريق إسماعيل العود في الدقيقة 35 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

أخبار متعلقة:
حسام حسن: بعد التأهل لكأس العالم سنعمل على ظهور منتخب مصر بشكل مميز "شغل الكاسيت يابني".. الكشف عن قميص منتخب مصر الجديد تشكيل منتخب مصر للناشئين - النجعاوي يقود الهجوم في مواجهة المغرب كأس مصر - الكشف عن مواعيد الدور التمهيدي الأول

وأضاف أحمد موهوب الهدف الثاني في الدقيقة 67 بتسديدة من على حدود منقطة الجزاء.

وبعد دقيقتين أحرز عبد الله الوزان الهدف الثالث بعد تشتيت خاطئ من مدافع مصر.

وأضاف زياد باها الهدف الرابع للمغرب في الدقيقة 76 بعد مجهود فردي رائع.

وقلص منتخب مصر الفارق عن طريق أدهم عطية في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وبعد دقيقة واحدة أضاف المغرب الهدف الخامس عن طريق إلياس مختار بتسديدة ضعيفة اخطأ الحارس في التعامل معها.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بالجولة الأولى فازت تونس على الجزائر بهدف دون مقابل.

منتخب مصر للناشئين أحمد الكاس
نرشح لكم
أحمد الكاس: أتحمل مسؤولية الخسارة من المغرب.. ولن نستسلم حسام حسن: بعد التأهل لكأس العالم سنعمل على ظهور منتخب مصر بشكل مميز "شغل الكاسيت يابني".. الكشف عن قميص منتخب مصر الجديد بالفيديو انتهت شمال إفريقيا للناشئين - المغرب (5)-(1) مصر تشكيل منتخب مصر للناشئين - النجعاوي يقود الهجوم في مواجهة المغرب تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا إبراهيم حسن يشكر وزير الطيران بعد سفر المنتخب على متن طائرة خاصة استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.. الكشف عن قائمة منتخب مصر تحت 17
أخر الأخبار
عبد الرحمن جبنة: وقعت للزمالك ولكن.. وبعض لاعبي القطبين لا يشعروا بالنعمة 5 ساعة | الدوري المصري
فاروق: اتحاد الكرة يعرف من وراء التسريب.. ومحمد عادل وإبراهيم نور الدين لا يحبان بعضهما 6 ساعة | الدوري المصري
"غياب صلاح عن قائمة الكرة الذهبية يثبت أن الناس لا يعرفون الكثير عن كرة القدم" 6 ساعة | المحترفون
ياسر إبراهيم: لم يتواصل معي أحد من المنتخب بعد الإصابة.. وهكذا تسير علاقتي مع ربيعة 7 ساعة | الدوري المصري
أفشة: رونالدو هو من يقلدني.. وهدفي في الزمالك لا يسجله سوى ميسي ودي بروين 7 ساعة | الدوري المصري
ربيعة: الانتقال إلى الزمالك أو بيراميدز؟ لماذا أنتقل لفريق فزت بدوري أبطال إفريقيا أكثر منه؟ 7 ساعة | الدوري المصري
ربيعة: الهجوم المستمر عبر مواقع التواصل؟ لا تشجع حتى أرحل.. وهذه معاناتي مع موسيماني 7 ساعة | الدوري المصري
أحمد الكاس: أتحمل مسؤولية الخسارة من المغرب.. ولن نستسلم 8 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان