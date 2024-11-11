سبورت: برشلونة مهتم بضم عمر مرموش لتدعيم هجومه

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 22:53

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود اهتمام من برشلونة بالتعاقد مع عمر مرموش لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت
برشلونة

وفقا للصحيفة فإن برشلونة يضع مرموش ضمن قائمة من المرشحين لتدعيم خط هجومه بالموسم المقبل.

وأشارت سبورت إلى ان اختيار برشلونة لمرموش يأتي بسبب إجادته للعب في جميع مراكز الهجوم وخاصة الجناح الأيسر الذي يرغب النادي في تدعيمه.

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كما يأتي اهتمام برشلونة بمرموش بسبب تطوره في تنفذي الركلات الحرة التي لا يجيد أي لاعب من برشلونة تسديدها بشكل مثالي منذ رحيل ليونيل ميسي.

ويحتل مرموش حاليا صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا مناصفة مع هاري كين.

كما يعد مرموش ثاني أكثر المساهمين في الأهداف بالتسجيل والصناعة في الدوريات الخمسة الكبرى مناصفة مع هاري كين أيضا.

وأصبح مرموش ثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف أو أكثر في الدوريات الأوروبية هذا الموسم بعد محمد صلاح.

وسجل مرموش ثلاثة أهداف خلال آخر 3 مباريات من ركلات حرة ليصبح اللاعب الوحيد بتاريخ الدوريات الأوريبة الكبرى الذي يحقق ذلك الإنجاز.

برشلونة إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش
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