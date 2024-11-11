مروان عطية: الأهلي يزيد من قيمة اللاعبين والجمهور

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 22:44

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - مروان عطية

يرى مروان عطية لاعب وسط الأهلي أن النادي الأحمر هو من يساعد اللاعبين في تحقيق البطولات والإنجازات.

مروان عطية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال مروان عطية عبر قناة ناديه: "الأهلي هو من يساعد اللاعب في الوقوف على منصات التتويج بالبطولات والجوائز الفردية".

وأضاف "لاعب الأهلي مطالب بالفوز بكل المباريات والبطولات والجمهور لا يقبل بغير ذلك، وهذه سمات اللاعب الكبير الذي يتحمل الضغط من أجل تحقيق الإنجازات مع فريقه وإسعاد الجمهور".

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وواصل "كل شيء في الأهلي مختلف عن باقي الأندية، سوء النظام أو اللاعبين وعندما تسير في الشارع تعرف قيمة الأهلي جيدا".

وأتم تصريحاته "الأهلي يزيد من قيمة أي شخص فيه حتى الجمهور يزداد قيمة مع الأهلي".

وانضم مروان عطية لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 قادما من الاتحاد السكندري.

ومع الأهلي فاز مروان عطية بالدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، والسوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس القارات الثلاثة، وحصل على برونزية كأس العالم للأندية مرة.

الأهلي مروان عطية الدوري المصري
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