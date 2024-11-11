مانويل جوزيه: فزت بكل شيء مع الأهلي.. وهذه نصيحتي للاعبين الحاليين

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 22:37

كتب : FilGoal

مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق

عبر مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي عن سعادته بالسنوات التي قضاها بين جدران القلعة الحمراء كمدرب لفريق كرة القدم.

وقال جوزيه عبر قناة النادي الأحمر: "تركت الأهلي وعدت له 3 مرات وساعدت الفريق في تحقيق 21 لقبا منهم 8 ألقاب قارية وخلال 8 سنوات كان هناك لحظات رائعة لي ومباريات رائعة ولاعبين مميزين".

المدرب البرتغالي أضاف: "جمهور الأهلي دائما كان مذهلا، عندما أتيت للأهلي كان الفريق لم يفز بدوري أبطال إفريقيا منذ 14 سنة وخسرنا في الدور الأول من الدوري ضد الزمالك ثم فزنا ببطولة إفريقيا لكن الجمهور ظل يتحدث عن مباراة الزمالك وفي الدور الثاني فزنا عليهم 6-1".

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وأكمل "كانت سنوات رائعة ومذهلة لي في الأهلي، فزنا بكل شيء وكنت محظوظا لأن مجلس الإدارة كان يلبي طلباتي ويتعاقد مع أي لاعب أريده من أي ناد آخر وكونا فريقا عظيما كان الأفضل في مصر".

وأتم تصريحاته "لا أعلم لاعبي الأهلي الحاليين لكن نصيحتي لهم أن الفوز فقط لا يكفي بالنسبة للجمهور، يجب أن تلعب كرة جيدة وتكون أفضل من الآخرين دائما وأن تكرر الفوز لأن الأهلي لا يقبل سوى بحصد الألقاب، ومن يقود تدريب الأهلي يجب أن يساعد الفريق في حصد الألقاب ولعب كرة قدم ممتعة وجيدة".

الأهلي مانويل جوزيه
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