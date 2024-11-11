وكيل قندوسي يكشف لـ في الجول حقيقة التقدم بشكوى ضد الأهلي

كشف نصر يحيى وكيل أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا عن حقيقة تقدمه بشكوى ضد الأحمر.

وقال نصر يحيى لـFilGoal.com: "تداول في الساعات الأخيرة أن قندوسي ينوي التقدم بشكوى ضد الأهلي بسبب قرار عرضه للبيع ولكن كل هذا غير صحيح تماما".

وأضاف "قندوسي ملتزم بتعاقده مع الأهلي وإذا قرر النادي بيعه بشكل نهائي لن يفتعل أي أزمات ولن يطالب بباقي مستحقاته عن المدة المتبقية من عقده رغم أن هذا من حقه".

وواصل "هناك مفاوضات جادة جدا بين الأهلي وسيراميكا بشأن قندوسي ولكن هناك بعض البنود لم يتم التوصل لاتفاق عليها".

وأتم تصريحاته "قندوسي تلقى عدة عروض خارجية ولكن الحسم في النهاية سيكون قرار الأهلي واللاعب معا حتى ينتقل للفريق للنادي الذي يريده".

واختتم المصدر تصريحاته "يتبقى رتوش بسيطة فقط قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي".

وسجل قندوسي هدفا لسيراميكا ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري بمباراة انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وشارك قندوسي مع سيراميكا حتى الآن في 37 مباراة وخلالها سجل 12 هدفا وصنع 10 آخرين.

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وكان قندوسي قد انضم إلى الأهلي قادما من وفاق سطيف الجزائري في يناير 2023.

ولعب صاحب الـ 25 عاما بقميص الأهلي 21 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في خمسة أهداف.

إذ سجل الجزائري هدفين وصنع ثلاثة آخرين.