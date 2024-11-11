حسام حسن: بعد التأهل لكأس العالم سنعمل على ظهور منتخب مصر بشكل مميز

شدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على أن هدفه دائما هو إسعاد الجمهور وأن أهم شيء في الوقت الحالي هو حسم التأهل لكأس العالم 2026.

وقال حسام حسن في مؤتمر الكشف عن القميص الجديد لمنتخب مصر: "نحن أكثر منتخب حقق أمم إفريقيا ولذلك نستحق الريادة في كل شيء، هدفي وهدف الجهاز الفني هو إسعاد الشعب المصري".

وأضاف "الخطوة الأولى بالنسبة لنا هي الوصول لكأس العالم ثم بعد ذلك سنفكر في ظهور منتخب مصر بشكل مناسب فنحن لسنا أقل من منتخبات أخرى، وذلك مثلما فعل منتخب المغرب".

وأكمل "الروح الكبيرة في المنتخب ستساعد العناصر الجديدة في تقديم المردود الجيد وظهور إمكانياتهم الكبيرة لأن مصر ولادة بالمواهب".

ويلتقي منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي مع كل من كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وضمن منتخب مصر تأهله لكأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب بعد تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن بـ 12 نقطة من 4 مباريات.

ومن المتوقع أن يشارك منتخب مصر بالقميص الجديد بداية من المباراة المقبلة ضد كاب فيردي.