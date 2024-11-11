"شغل الكاسيت يابني".. الكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 21:44

كتب : FilGoal

قميص منتخب مصر لعام 2005

أعلن منتخب مصر قميصه الجديد والذي سيخوض به مبارياته في عام 2025.

ويأتي القميص من شركة بوما باللونين المعتادين، الأحمر الأساسي والأبيض البديل.

ونشر حساب منتخب مصر مقطع فيديو للقميص الجديد تحت عنوان "شغل يابني الكاسيت".

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وظهر في مقطع الفيديو كل من محمد عواد ومصطفى محمد وأحمد مصطفى "زيزو" ورامي ربيعة.

ويتواجد صورة لفرعون على منطقة الصدر في القميص الأبيض.

ومن المتوقع أن يشارك منتخب مصر بالقميص الجديد بداية من المباراة المقبلة ضد كاب فيردي.

ويلتقي منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي مع كل من كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وضمن منتخب مصر تأهله لكأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب بعد تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن بـ 12 نقطة من 4 مباريات.

منتخب مصر
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