بالفيديو انتهت شمال إفريقيا للناشئين - المغرب (5)-(1) مصر

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 21:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين ضد المغرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المفرب ضد مصر في الجولة الأولى من تصفيات شمال إفريقيا للناشئين.

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نهاية المباراة

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ق90. هدفين في دقيقة واحدة لمصر والمغرب.

ق77. هدف رابع لمنتخب المغرب بعد مجهود فردي.

ق68. الهدف الثالث للمغرب.

ق66. الهدف الثاني لمنتخب المغرب بتسديدة من على خط منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34. هدف أول لمنتخب المغرب عن طريق إسماعيل العود بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

منتخب مصر للناشئين بطولة شمال إفريقيا
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