تشكيل منتخب مصر للناشئين - النجعاوي يقود الهجوم في مواجهة المغرب

أعلن أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد المغرب.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عمرو عادل.

الدفاع: محمد البنداري – أدهم فريد – حمزة الدجوي – آدم محمد.

الوسط: باسل مدحت – محمد أنس – بلال عطية.

الهجوم: أنس رشدي – إبراهيم النجعاوي – عبد العزيز الزغبي.

ويضم منتخب مصر مواليد 2008 أحمد الكأس ومحمد إبراهيم مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أحمد فوزي مدربا للحراس.

ويستعد منتخب 2008 لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا نوفمبر المقبل.

وكان منتخب مواليد 2008 توج ببطولة شمال إفريقيا، وشارك فيها 5 منتخبات، الجزائر مستضيفة البطولة، ومصر، والمغرب، وتونس، وليبيا.