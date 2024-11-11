دوري المحترفين - وادي دجلة يعزز صدارته بالفوز على الترسانة.. والمقاولون يتعادل مع بلدية المحلة

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 19:18

كتب : FilGoal

تشارلز باسي - المقاولون العرب

حافظ وادي دجلة على صدارته بالفوز على الترسانة بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد السلام.

وبتلك المباراة اختتمت الجولة السادسة من دوري المحترفين.

تقدم محمد الشيبيني لوادي دجلة بالهدف الأول في الدقيقة 18 من ركلة خلفية مزدوجة.

وأضاف علي حسين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

وبالدقيقة 91 سجل محمود دياسطي الهدف الثالث لوادي دجلة.

وارتفع رصيد دجلة للنقطة 14 في صدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن أبو قير للأسمدة، بينما توقف رصيد الترسانة عند النقطة العاشرة في المركز الرابع.

وبمباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت تعادل المقاولون العرب مع بلدية المحلة بدون أهداف.

وشهدت المباراة تصدي محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب لركلة جزاء في الشوط الأول.

وارتفع رصيد المقاولون للنقطة 11 في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد بلدية المحلة للنقطة السادسة في المركز 14.

المقاولون العرب دوري المحترفين
نرشح لكم
دوري المحترفين - بعد 4 أيام فقط.. استقالة خالد عيد من تدريب طنطا دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يكتسح بروكسي.. وتعادل جديد لـ لافيينا انتهت دوري المحترفين - طنطا (1)-(1) كهرباء الإسماعيلية.. نقطة لكل فريق مواعيد مباريات الإثنين 11 نوفمبر 2024.. دوري المحترفين وكأس قطر دوري المحترفين - لاعب من مواليد 2009 يشارك مع فريق أسوان الأول دوري المحترفين - وي يهزم ديروط.. وثلاثة تعادلات القسم الثالث - بسبب سيارة تكريم الموتى.. اتحاد الكرة يعتبر مركز شباب العامرية منتصرا على أبو حمص انتهت دوري المحترفين - المنصورة (0)-(0) الداخلية.. نهاية سلبية
أخر الأخبار
عبد الرحمن جبنة: وقعت للزمالك ولكن.. وبعض لاعبي القطبين لا يشعروا بالنعمة ساعة | الدوري المصري
فاروق: اتحاد الكرة يعرف من وراء التسريب.. ومحمد عادل وإبراهيم نور الدين لا يحبان بعضهما 2 ساعة | الدوري المصري
"غياب صلاح عن قائمة الكرة الذهبية يثبت أن الناس لا يعرفون الكثير عن كرة القدم" 2 ساعة | المحترفون
ياسر إبراهيم: لم يتواصل معي أحد من المنتخب بعد الإصابة.. وهكذا تسير علاقتي مع ربيعة 3 ساعة | الدوري المصري
أفشة: رونالدو هو من يقلدني.. وهدفي في الزمالك لا يسجله سوى ميسي ودي بروين 3 ساعة | الدوري المصري
ربيعة: الانتقال إلى الزمالك أو بيراميدز؟ لماذا أنتقل لفريق فزت بدوري أبطال إفريقيا أكثر منه؟ 3 ساعة | الدوري المصري
ربيعة: الهجوم المستمر عبر مواقع التواصل؟ لا تشجع حتى أرحل.. وهذه معاناتي مع موسيماني 3 ساعة | الدوري المصري
أحمد الكاس: أتحمل مسؤولية الخسارة من المغرب.. ولن نستسلم 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان