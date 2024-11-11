دوري المحترفين - وادي دجلة يعزز صدارته بالفوز على الترسانة.. والمقاولون يتعادل مع بلدية المحلة

حافظ وادي دجلة على صدارته بالفوز على الترسانة بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد السلام.

وبتلك المباراة اختتمت الجولة السادسة من دوري المحترفين.

تقدم محمد الشيبيني لوادي دجلة بالهدف الأول في الدقيقة 18 من ركلة خلفية مزدوجة.

وأضاف علي حسين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

وبالدقيقة 91 سجل محمود دياسطي الهدف الثالث لوادي دجلة.

وارتفع رصيد دجلة للنقطة 14 في صدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن أبو قير للأسمدة، بينما توقف رصيد الترسانة عند النقطة العاشرة في المركز الرابع.

وبمباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت تعادل المقاولون العرب مع بلدية المحلة بدون أهداف.

وشهدت المباراة تصدي محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب لركلة جزاء في الشوط الأول.

وارتفع رصيد المقاولون للنقطة 11 في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد بلدية المحلة للنقطة السادسة في المركز 14.