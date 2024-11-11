دوري NBA – انطلاقة دون هزيمة لـ كليفلاند.. ومنافسة قوية في القسم الغربي

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

دونفان ميتشيل

واصل فريق كليفلاند كافاليرز انطلاقته المميزة في دوري كرة السلة الأمريكي NBA بعدما حقق 11 فوز دون أن يتلقى أي هزيمة.

وكان كليفلاند قريبا من تلقي أول خسارة في الموسم أمام بروكلين نيتس، لكنه استطاع العودة في النتيجة وتحقيق الفوز بنتيجة 105-103.

ويستمر الكافز في تصدر القسم الشرقي لدوري NBA متفوقا على بوسطن سيلتيكس صاحب المركز الثاني وحامل لقب الموسم الماضي.

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ويقدم كليفلاند مستوى مميز بقيادة الخماسي الأساسي للفريق وعلى رأسهم النجم دونفان ميتشيل.

بالإضافة إلى داريوس جارلند وإيفان موبلي وجارت ألين وإيزاك أوكورو.

وفاز بوسطن سيلتيكس على ميلوكي باكس بنتيجة 113-107.

وتلقى ميلوكي باكس الهزيمة رقم 8 له في الموسم الجاري مقابل انتصارين فقط.

وتحوم الشكوك حول استمرار دوك ريفيز مدرب مليوكي مع الفريق إذا استمرت النتائج السلبية في الفترة المقبلة.

في القسم الغربي تستمر المنافسة القوية بين فينيكس صنز وأوكلاهوما سيتي ثاندرز وجولدن ستيت واريورز.

وتمتلك الفرق الثلاثة سجل نتائج واحد وهو 8 انتصارات وخسارتين.

ونجح جولدن ستيت في الفوز على أوكلاهوما سيتي بنتيجة 127-116.

وتألق ستيفن كيري نجم جولدن ستيت خلال المباراة وسجل 36 نقطة منها 7 ثلاثيات.

وشهدت المباراة ضربة قوية لفريق أوكلاهوما بعدما تعرض نجمه الشاب شيت هولمجرين للإصابة بكسر في منطقة الحوض سيغيب بسبب لمدة تصل إلى 3 شهور.

وفاز أيضا دينفر ناجتس على دالاس مافريكس بنتيجة 122-120.

وحقق أيضا ميامي هيت فوزا مثيرا على مينيسوتا تمبرولفرز بنتيجة 95-94.

وانتصر فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على تشارولت هورنتس بنتيجة 107-105.

بينما تلقى فينيكس صنز خسارة ثانية في الموسم على يد سكرامنتو كينجز بنتيجة 127-118.

وقاد ليبرون جيمس فريقه لوس أنجلوس ليكرز للفوز على تورنتو رابترز بنتيجة 123-103.

كرة سلة NBA كليفلاند ليبرون جيمس جولدن ستيت واريورز ستيفن كيري
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