بمشاركة الأهلي.. تحديد موعد قرعة كأس العالم للأندية في أمريكا

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 18:28

كتب : FilGoal

شعار كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مراسم سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام القرعة يوم الأحد 5 ديسمبر 2024 المقبل، في ميامي بولاية فلوريدا في أمريكا.

وتنطلق القرعة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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وتأهل بالفعل إلى كأس العالم للأندية 31 فريقا، ويتبقى فقط المقعد الأخير الذي يتنافس عليه أتليتيكو مينيرو وبوتافوجو من البرازيل في نهائي كوبا ليبرتادورس يوم 30 نوفمبر.

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واستقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على قواعد خاصة أبرزها اللعب بأقوى فريق لكل ناد مشارك وغرامة مالية على المنسحبين لمنافسات كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك الأهلي ضمن 32 فريقا ضمن أكبر بطولة على مستوى الأندية في تاريخ كرة القدم تحت رعاية فيفا في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي.

بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

وكشف كاڤيه سولهيكول رئيس مراسلين شبكة سكاي سبورتس عن قواعد فيفا لمونديال الأندية 2025.

وجاءت قواعد فيفا لمونديال الأندية 2025 كالآتي:

- يجب مشاركة أقوى فريق في البطولة.

- غرامة لا تقل عن 445 ألف جنيه إسترليني لأي ناد ينسحب.

- لا يمكن امتلاك أسهم في أكثر من ناد واحد مشارك في البطولة.

- يجب أن تصل الفرق إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل 3 إلى 5 أيام من المباراة الأولى.

- قائمة مؤقتة لكل فريق من 26 إلى 50 لاعبا.

- قائمة الفريق في البطولة من 26 إلى 35 لاعبا.

- يمكن للاتحادات الرياضية المشاركة فرقهم في البطولة فتح نافذة انتقالات خاصة من 1 إلى 10 يونيو.

- يمكن لكل فريق إضافة 2 من اللاعبين كحد أقصى من 27 يونيو إلى 3 يوليو.

- لا يمكن لأي لاعب اللعب لصالح فريقين مختلفين في البطولة.

- سيتم الإعلان عن جوائز الفرق المشاركة في وقت لاحق.

وحدد فيفا 11 مدينة و12 ملعبا لاستضافة نهائيات البطولة، ضمن فعاليات مهرجان جلوبال سيتيزن في سنترال بارك بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتأهل 31 فريقا حتى الآن لنهائيات كأس العالم للأندية 2025.

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- صنداونز الجنوب إفريقي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)

- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

- إنتر ميامي من الدولة المستضيفة (أمريكا)

المقعد المتبقي

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

الأهلي كأس العالم للأندية الاتحاد الدولي لكرة القدم
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