رئيس سبورتنج لشبونة يكشف عن خطته لمستقبل جيوكيريس

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 18:09

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

تحدث فريدريكو فارانداس رئيس نادي سبورتنج لشبونة عن مستقبل فيكتور جيوكيريس المهاجم السويدي في صفوف الفريق.

فيكتور جيوكيريس

النادي : سبورتنج لشبونة

سبورتنج لشبونة

وقال فارانداس في تصريحات صحفية: "لا يمكنني أن أعد بأي شيء. إذا جاء أي نادي ودفع الشرط الجزائي، وكانت تلك هي رغبة جيوكيريس، فسينتقل طبعا".

واستدرك "لكنني لا أتوقع أن يحدث هذا في شهر يناير".

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فيكتور جيوكيريس يقدم أداء مذهلا رفقة سبورتنج لشبونة هذا الموسم، إذ سجل 23 هدفا وصنع 4 آخرين في 18 مباراة بمختلف البطولات.

صاحب الـ26 عاما انضم لسبورتنج لشبونة في 2023 قادما من كوفينتري سيتي.

ويملك جيوكيريس شرطا جزائيا في عقده مع سبورتنج لشبونة بقيمة قرابة 100 مليون يورو، لكن اللاعب يملك اتفاقا شفهيا مع رئيس سبورتنج لشبونة بأنه سيسمح له بالرحيل في حالة وصوله عرض بقرابة 60 مليون يورو.

ويملك جيوكيريس 24 مباراة دولية رفقة منتخب السويد. سجل فيهم 10 أهداف.

فيكتور جيوكيريس سبورتنج لشبونة
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