دوري المحترفين - بعد 4 أيام فقط.. استقالة خالد عيد من تدريب طنطا

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق طنطا استقالته عقب تولي المهمة بـ 4 أيام فقط.

وكان قد تم تعيين خالد عيد لقيادة طنطا يوم 8 نوفمبر قبل أن يستقيل بعد مواجهته الأولى.

وتعادل طنطا على ملعبه أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين.

وقال خالد عيد المدير الفني لفريق طنطا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أعتذر لمجلس الإدارة ولجماهير طنطا عن صعوبة استمراري مع الفريق".

وتابع "من الممكن التقدم باستقالتي بعد التعادل أمام كهرباء الإسماعيلية".

وقرر نادي طنطا تعيين خالد عيد مديراً فنيا للفريق خلفا لمحمد حليم.

واستقال حليم من تدريب طنطا بعد الهزيمة من السكة الحديد مودرن.

وسبق لخالد عيد تدريب نادي طنطا في الدوري الممتاز قبل هبوطه وكذلك نادي غزل المحلة.

ويحتل طنطا المركز 19 برصيد نقطتين.

وتعادل طنطا مع لافيينا بهدف لكل فريق وتعرض للهزيمة من وادي دجلة وبروكسي وأبو قير للأسمدة والسكة الحديد مودرن.