دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يكتسح بروكسي.. وتعادل جديد لـ لافيينا

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 17:33

كتب : رضا السنباطي

دكرنس - أبو قير - الدرجة الثانية

اكستح أبو قير للأسمدة فريق بروكسي بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين.

وتختتم منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين.

وواصل لافيينا تعادلاته في دوري المحترفين بعدما تعادل أمام السكة الحديد مودرن بهدف لكل فريق.

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بينما تعادل طنطا أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف لكل منهما.

وافتتح كهرباء الإسماعيلية التسجيل مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 48 عن طريق أحمد كفتة.

بينما تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 63 بهدف محمد حسام من ركلة جزاء.

وأخيرا في المباريات التي أقيمت عصرا، نجح أبو قير للأسمدة في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون مقابل على بروكسي.

ورفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 11 نقطة ليتقاسم الصدارة مع وادي دجلة مؤقتا.

ويختتم وادي دجلة مباريات الجولة السادسة بمواجهة الترسانة.

دوري المحترفين أبو قير للأسمدة
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