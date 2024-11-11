انتهت دوري المحترفين - المقاولون (0)-(0) بلدية المحلة.. دجلة (1)-(0) الترسانة
الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 17:26
كتب : FilGoal
تختتم منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين بمباراتين.
ويلعب المقاولون العرب أمام بلدية المحلة، بينما وادي دجلة يواجه الترسانة.
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وادي دجلة (1)-(0) الترسانة
انطلاق المباراة
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المقاولون (0)-(0) بلدية المحلة
انطلاق المباراة
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