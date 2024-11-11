انتهت دوري المحترفين - المقاولون (0)-(0) بلدية المحلة.. دجلة (1)-(0) الترسانة

تختتم منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين بمباراتين.

ويلعب المقاولون العرب أمام بلدية المحلة، بينما وادي دجلة يواجه الترسانة.

---------------------

وادي دجلة (1)-(0) الترسانة

انطلاق المباراة

==============

المقاولون (0)-(0) بلدية المحلة

انطلاق المباراة