انتهت دوري المحترفين - المقاولون (0)-(0) بلدية المحلة.. دجلة (1)-(0) الترسانة

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 17:26

كتب : FilGoal

تشارلز باسي - المقاولون العرب

تختتم منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين بمباراتين.

ويلعب المقاولون العرب أمام بلدية المحلة، بينما وادي دجلة يواجه الترسانة.

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وادي دجلة (1)-(0) الترسانة

انطلاق المباراة

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المقاولون (0)-(0) بلدية المحلة

انطلاق المباراة

دوري المحترفين المقاولون بلدية المحلة
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