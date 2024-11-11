ليكيب: مانشستر يونايتد يريد نكونكو من تشيلسي

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 17:10

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو

يستهدف مانشستر يونايتد تدعيم خط هجومه خلال شهر يناير المقبل، وقد تكون وجهته لتحقيق ذلك من الغريم تشيلسي.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مانشستر يونايتد يريد ضم كريستوفر نكونكو المهاجم الفرنسي خلال انتقالات يناير المقبل.

ليكيب تقول إن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي لا يمانع بيع اللاعب، خاصة مع عدم مشاركته بشكل مستمر مع البلوز.

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نكونكو خاض مباراة واحدة كأساسي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من أصل 10 مشاركات.

صاحب الـ26 عاما شارك إجمالا في 17 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 10 أهداف وصنع هدفا واحدا، لكن بينهم 6 أهداف في دوري المؤتمر الأوروبي، وهدفين في كأس الرابطة الإنجليزية.

وانضم نكونكو إلى تشيلسي قبل بداية الموسم الماضي قادما من لايبزج مقابل 52 مليون استرليني.

وكان موسم نكونكو الأول مع تشيلسي مخيبا للآمال بعد إصابة قوية أبعدته عن أغلب فترات الموسم، ليسسجل 13 هدفا مع الفريق بشكل عام حتى الآن في 33 مباراة بمختلف البطولات، بينهم 10 أهداف هذا الموسم.

ويملك نكونكو عقدا مع تشيلسي يمتد لخمسة مواسم مقبلة، لكنه لا يشارك بصفة مستمرة هذا الموسم لصالح نيكولاس جاكسون المهاجم السنغالي.

كريستوفر نكونكو تشيلسي مانشستر يونايتد
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