ميرور: لامبارد يقترب من العودة للتدريب

اقترب فرانك لامبارد مدرب ونجم تشيلسي السابق من العودة للتدريب مجددا، وهذه المرة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن فرانك لامبارد اقترب من تولي تدريب فريق كوفينتري سيتي الإنجليزي خلفا لـ مارك روبنز الذي تمت إقالته مؤخرا.

الصحيفة ذكرت إن لامبارد مرشح لتدريب كوفينتري، وكذلك مات بلومفيلد مدرب ويكوب واندررز، لكن لامبارد هو المرشح المفضل لإدارة كوفينتري بسبب خبرته في التدريب بنفس الدوري.

لامبارد صاحب الـ46 عاما بدأ التدريب عام 2018 رفقة ديربي كاونتي حتى 2019، قبل أن يرحل لتدريب تشيلسي لمدة سنتين، ثم الإقالة وتولي تدريب إيفرتون من يناير 2022 إلى يناير 2023.

وعاد لامبارد إلى تشيلسي مجددا في أبريل 2023 لكن كمدرب مؤقت لمدة شهر ونصف، وكانت تلك هي محطته الأخيرة.

كمدرب، قاد لامبارد نادي ديربي كاونتي إلى مرحلة الإقصائيات المؤهلة للدوري الممتاز بعد احتلاله المركز السادس في دوري الدرجة الأولى، لكنهم خسروا النهائي ضد أستون فيلا.

ورفقة تشيلسي، قادهم لامبارد إلى نهائي كأس إنجلترا موسم 2019/2020 وخسر اللقب ضد أرسنال بهدفي بيير أوباميانج مقابل هدف.

وأخيرا، قاد لامبارد فريق إيفرتون خلفا لـ رافاييل بينيتيز وأمن تواجدهم في الدوري الممتاز في موسمه الأول عقب فوز ملحمي ضد كريستال بالاس في الجولة قبل الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين تأخر بهما في نهاية الشوط الأول.

من جهة أخرى، يحتل كوفينتري سيتي المركز الـ17 في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" بعد مرور 15 جولة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن كارديف سيتي صاحب المركز الـ22 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الأدنى، وبفارق 9 نقاط عن واتفورد صاحب المركز السادس آخر مركز يشارك في إقصائيات التأهل للدوري الممتاز.