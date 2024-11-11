إقالة مدرب هوفنهايم

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 16:24

كتب : FilGoal

بيليجرينو ماتاراتزو - شتوتجارت

أعلن نادي هوفنهايم يوم الاثنين إقالة مدربه بيليجرينو ماتاراتسو.

وأفاد النادي في بيان: "لقد تم إعفاء المدرب بيليجرينو ماتاراتسو والمدرب المساعد مايكل كاميرماير من مهامهما".

وأضاف البيان "حتى الإعلان عن خليفة له، سيقود فرانك فرولينج وبنجامين هوبنر التدريبات بشكل مؤقت خلال فترة التوقف الدولي".

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وأتم "نود أن نشكر ماتاراتسو وكاميرماير على التزامهما خلال فترة وجودهما في هوفنهايم ونتمنى لهما كل التوفيق في المستقبل".

وعلق بيليجرينو قائلا: "لسوء الحظ، حان وقت الانفصال. أتمنى لهوفنهايم مستقبلا ناجحا".

وتولى بيليجرينو تدريب هوفنهايم منذ فبراير 2023 وتمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط في موسمه الأول ثم قادهم إلى الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

لكن في أول 10 مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم تمكن من تحقيق فوزين فقط و3 تعادلات.

ويحتل هوفنهايم المركز الـ15 في الدوري الألماني برصيد 9 نقاط.

هوفنهايم بيليجرينو ماتاراتسو
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