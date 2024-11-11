تقرير: الأهلي يجدد اهتمامه بضم بن رمضان.. وتفكير من الترجي بسبب المونديال

يتجدد مسلسل احتمالية رحيل التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينتسفاروتشي المجري في يناير المقبل.

وكان بن رمضان قريبا من الانتقال إلى الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يتم تجميد المفاوضات لحين فتح سوق انتقالات جديد.

وكشف موقع فوتبول تونيزيان التونسي عن تجدد اهتمام الأهلي المصري بضم اللاعب التونسي في يناير المقبلأ.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي كان قريبا من ضم لاعب الوسط التونسي قبل انطلاق الموسم قبل أن تتوقف المفاوضات مع فريقه المجري.

كما كشف التقرير التونسي عن دخول الترجي التونسي -فريقه القديم- على خط الاهتمام بضم اللاعب.

بينما يسعى الترجي لضم محمد بن رمضان على سبيل الإعارة حتى نهاية كأس العالم 2025 والمقرر لها في أمريكا.

ويأتي ذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من شهر بين الأهلي والنادي المجري بشأن بن رمضان.

وخاض بن رمضان 15 مباراة مع فرينتسفاروتشي المجري في مختلف المسابقات بواقع 811 دقيقة ونجح في تسجيل هدفين.

ومنذ بداية أكتوبر لعب بن رمضان في مباراتين فقط من أصل 5 لفريقه في الدوري المجري وشارك فيهما كبديل.

أما على مستوى الدوري الأوروبي فخاض 3 مباريات من أصل 4 خاضهم الفريق في المسابقة بمرحلة المجموعات لكن بواقع 65 دقيقة فقط إذ شارك فيهم جميعا كبديل.

وكان الأهلي تعاقد في الانتقالات الصيفية الماضية مع أربعة لاعبين بينهم الثنائي المغربي يحيى عطية الله من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة، وأشرف داري من بريست الفرنسي.

كما تعاقد الأهلي مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري والذي يحمل الجنسية المصرية على سبيل الإعارة.

وأتم الأهلي صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع عمر الساعي لاعب الإسماعيلي.