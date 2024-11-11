في الجول يكشف خطوة تفصل الونش عن العودة للمباريات

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 15:38

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - هدف الونش

اقترب محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك من العودة للمباريات مرة أخرى بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الطبي لنادي الزمالك، سيجري اختبارا طبيا للونش خلال مران غد الثلاثاء.

وحسب نتيجة الاختبار، سيتحدد موقف اللاعب من إمكانية المشاركة في جزء من ودية النصر الليبي في بنغازي.

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الونش عاد للتدريبات الجماعية منذ عدة أسابيع، لكن الجهازين الطبي والفني لم يسمحا له بالمشاركة في التقسيمة والالتحامات حتى الآن.

الزمالك يلاقي النصر الليبي يوم 15 نوفمبر الجاري في مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية السابق.

ويغيب الونش عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في شهر فبراير الماضي. إصابة تعرض لها بعد عودته من إصابة أولى بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة أيضا.

تسلسل إصابات الونش

في نوفمبر 2020، عانى الونش من مشكلة في وتر صابونة الركبة، بجانب مشكلة في الرباط الخارجي للركبة.

ثم في شهر نوفمبر لعام 2022، تعرض الونش لإصابة في وتر العضلة الخلفية.

وفي مايو لعام 2023 خلال مباراة الإسماعيلي، تعرض الونش لقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسري.

وبعد مشاركته في عدة مباريات ودية خلال فترة التوقف لأمم إفريقيا 2023، عاد الونش مجددا وتعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال التدريب.

صاحب الـ29 عاما يغيب عن المباريات الرسمية منذ 13 مايو 2023 بسبب الإصابات.

الدوري المصري الزمالك محمود حمدي الونش
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