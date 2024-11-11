خبر في الجول – الزمالك يستفسر عن موقف إيجاريا من اتحاد الكرة.. وطلب من اللاعب

أرسل نادي الزمالك استفسارا ثانيا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لمعرفة مدى إمكانمية قيد أوفي إيجاريا الجناح الإنجليزي في حالة التعاقد معه.

أوفي إيجاريا النادي : لاعب حر الزمالك

الزمالك أعلن فسخ تعاقده مع سامسون أكينيولا المهاجم البنيني بالتراضي قبل أيام، ليمتلك الزمالك مقعدا شاغرا في لائحة أجانبه.

من جهة أخرى، يحاول جوزيه جوميز المدرب البرتغالي للفريق، التعاقد مع أوفي إيجاريا الجناح الإنجليزي في صفقة انتقال حر منذ الصيف الماضي.

وبعد فترة اختبار لم تتجاوز أيام قليلة ومشاركة ودية واحدة ضد بتروجت، أعلن الزمالك عدم تعاقده مع اللاعب في بيان رسمي، قبل أن تعود الأنباء حول إمكانية ضمه مجددا هذه الأيام.

وإذ إن إيجاريا لاعب حر ولا يملك عقدا منذ نهاية تعاقده مع ريدنج في ديسمبر 2023، فيحق له التوقيع مع أي فريق في أي وقت.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أرسل لاتحاد الكرة يطلب فيه موقف اللاعب في حالة التعاقد معه ومدى إمكانية قيده حاليا قبل شهر يناير.

من جهة أخرى، علم FilGoal.com إن اللاعب طالب الزمالك بتحديد موقفه بسبب امتلاكه لعرض إنجليزي آخر.

صاحب الـ 26 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية أرسنال ومنها انتقل إلى ليفربول ولعب مع الفريق الأول وشارك في 8 مباريات تحت قيادة يورجن كلوب.

ويجيد صاحب الأصول النجيرية اللعب في مركزي الجناح الأيسر ووسط الملعب.

ومن ليفربول خرج إيجاريا في فترة إعارة من سندرلاند ومنها خرج في إعارة جديدة مع رينجرز.

وفي 2019 انتقل إيجاريا إلى ريدنج واستمر برفقته حتى شهر يناير الماضي قبل أن يرحل.

ولعب إيجاريا 127 مباراة بقميص ريدنج وخلالها سجل 9 أهداف وصنع 13 هدفا.

وسبق لإيجاريا اللعب تحت قيادة جوزيه جوميز في ريدنج وخاض برفقته 27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

ولعب إيجاريا بجميع الأعمار السنية لمنتخب إنجلترا.

وتوج إيجاريا بكأس العالم للشباب مع منتخب إنجلترا عام 2017.

ولعب في بطولة كأس العالم مع جيل ضم دومينيك سولانكي وكالفرت لوين وأديمولا لوكمان ودين هيندرسون وإنزي كونسا.

المباراة الأخيرة التي شارك بها إيجاريا كانت في يوم 22 أغسطس من عام 2022 مع ريدنج ضد واتفورد في دوري الدرجة الأولى ولم يشارك منذ ذلك الوقت في أي دقيقة.