استبعاد لاعب تشيلسي من منتخب فرنسا.. وضم مدافع إنتر بدلا منه

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 15:20

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا

قرر ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا استدعاء بنجامان بافار لتعويض ويسلي فوفانا المصاب.

وذلك للمشاركة مع منتخب فرنسا في مواجهتي دوري الأمم الأوروبية ضد إيطاليا والكيان الصهيوني هذا الشهر.

وأفاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان: "لقد تم استبعاد ويسلي فوفانا لاعب تشيلسي من قائمة فرنسا للتوقف الدولي بنوفمبر بسبب الإصابة".

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وأضاف البيان "تم استدعاء بنجامين بافار لاعب إنتر بدلا منه".

تم استدعاء فوفانا في البداية من قبل ديشامب، لكنه لا يزال يعاني من إصابة في الركبة.

وكان قرار استبعاد فوفانا من الفريق قرارا مشتركا، تم اتخاذه بالتشاور بين النادي والمنتخب الفرنسي.

أما بافار فلم يظهر مع الديوك منذ يونيو في مباراة ودية ضد لوكسمبورج قبل بطولة يورو 2024.

فرنسا بنجامين بافار ويسلي فوفانا
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