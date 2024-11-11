كأس مصر - الكشف عن مواعيد الدور التمهيدي الأول
الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 15:16
كتب : رضا السنباطي
أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات الدور التمهيدي الأول من كأس مصر.
وتشارك أندية دوري القسم الثاني ب والثالث والرابع في منافسات الدور التمهيدي الأول.
بينما أندية دوري المحترفين تبدأ المشاركة من الدور الثاني بالمسابقة.
وتنطلق منافسات الدور التمهيدي الأول يوم السبت 23 من شهر نوفمبر الجاري.
بينما تختتم منافسات الدور التمهيدي الأول يوم الإثنين 25 من نوفمبر الجاري.
وكان بيراميدز قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس مصر على حساب فريق زد.
ولم يعلن الاتحاد المصري مواعيد الأدور المقبلة.
وتقام يوم السبت 11 مباراة من منافسات الدور التمهيدي الأول.
بينما يوم الأحد تقام 15 مباراة من الدور الأول، وأخيرا تختتم المباريات يوم الإثنين بإقامة 11 مباراة.
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