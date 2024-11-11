في الجول يكشف موقف زيزو من عرض الأخدود.. وخطوة تجاه الزمالك

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 14:59

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - بعثة الزمالك

لا يفكر أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك في عرض نادي الأخدود السعودي المحتمل، ويضع التجديد لناديه كأولوية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اتفق مع إدارة الزمالك على تجديد تعاقده منذ شهر يوليو الماضي، وأوضح لهم أن تلك هي أولويته.

وقال مصدر مقرب من زيزو لـFilGoal.com: "أولوية زيزو هي التجديد للزمالك مثلما اتفق مع إدارة النادي منذ شهر يوليو، واللاعب لا يفكر في عرض نادي الأخدود المحتمل".

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وأضاف "في الوقت ذاته، زيزو يريد عقد جلسة مع الزمالك قبل شهر يناير لكي يستقر على مستقبله مبكرا".

المصدر أتم "اللاعب وصله عروض أخرى قطرية لكن بشكل غير رسمي".

كانت تقارير سعودية قد كشفت أمس الأحد عن رغبة نادي الأخدود السعودي في ضم زيزو خلال شهر يناير المقبل.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب لم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

وخلال الانتقالات الماضية تقدم نادي نيوم السعودي بعرض رسمي لضم زيزو، وكذلك العربي القطري، ولكن الزمالك رفض ترك لاعبه.

ويلعب زيزو لنادي الزمالك منذ عام 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي، إذ حقق رفقه الأبيض بطولتي دوري مصري، وبطولتي كونفدرالية إفريقية، ولقبي كأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى لقب كأس مصر، ولقب كأس السوبر المصري.

صاحب الـ28 عاما حصد جائزة هداف الدوري المصري لموسم 2021/2022 برصيد 19 هدفا.

ويملك زيزو 44 مباراة دولية رفقة منتخب مصر الأول، بجانب مشاركته في أولمبياد باريس الأخيرة، وتحقيق المركز الرابع رفقة الفراعنة لأول مرة منذ دورة طوكيو 1964.

وشارك زيزو مع الزمالك في 6 مباريات حتى الآن هذا الموسم. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

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