ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة رودريجو وفاسكيز

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 14:45

كتب : FilGoal

رودريجو - قادش ضد ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الثنائي رودريجو ولوكاس فاسكيز.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "أثبتت الفحوصات التي أجريت على لوكاس فازكيز إصابته في العضلة المقربة الطويلة في ساقه اليسرى".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

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ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب فاسكيز عن الملاعب، لكن تقارير عديدة أشارت إلى أنه سيغيب لمدة شهر.

وفي بيان آخر، أوضح النادي الملكي "اظهرت الفحوصات التي أجريت على رودريجو إصابته في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليسرى".

وأكمل البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب النجم البرازيلي عن الملاعب، لكن تقارير عديدة أشارت إلى أنه سيغيب لمدة شهر ونصف.

وأصيب الثنائي خلال المباراة التي انتصر بها ريال مدريد على أوساسونا يوم السبت في الدوري الإسباني.

المباراة نفسها شهدت إصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي.

وجاء بيان ريال مدريد بشأن ميليتاو

"بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد.

تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة كلا الغضروف المفصلي في ساقه اليمنى.

سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

كان ميليتاو قد غاب عن أغلب مباريات الموسم الماضي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وبذلك انتهى موسم المدافع البرازيلي وتبقى فقط أنطونيو رودريجر في قلب دفاع الميرينجي.

وأشرك كارلو أنشيلوتي راؤول أسينسيو بدلا من ميليتاو مفضلا إياه على خيسوس فاييخو.

وعاد ريال مدريد لسكة الانتصارات بالفوز على أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد كل من جود بيلينجهام وفينييسيوس جونيور الذي أحرز ثلاثة أهداف.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، بينما توقف أوساسونا عند النقطة 21 في المركز الخامس.

رودريجو لوكاس فاسكيز ريال مدريد إيدير ميليتاو
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