انتهت دوري المحترفين - طنطا (1)-(1) كهرباء الإسماعيلية.. نقطة لكل فريق

دوري المحترفين - وادي دجلة يعزز صدارته بالفوز على الترسانة.. والمقاولون يتعادل مع بلدية المحلة

دوري المحترفين - بعد 4 أيام فقط.. استقالة خالد عيد من تدريب طنطا

دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يكتسح بروكسي.. وتعادل جديد لـ لافيينا

مواعيد مباريات الإثنين 11 نوفمبر 2024.. دوري المحترفين وكأس قطر

دوري المحترفين - لاعب من مواليد 2009 يشارك مع فريق أسوان الأول

دوري المحترفين - وي يهزم ديروط.. وثلاثة تعادلات

القسم الثالث - بسبب سيارة تكريم الموتى.. اتحاد الكرة يعتبر مركز شباب العامرية منتصرا على أبو حمص

انتهت دوري المحترفين - المنصورة (0)-(0) الداخلية.. نهاية سلبية