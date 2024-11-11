انتهت دوري المحترفين - طنطا (1)-(1) كهرباء الإسماعيلية.. نقطة لكل فريق

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 14:29

كتب : FilGoal

لافيينا - طنطا - دوري المحترفين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طنطا مع كهرباء الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين المصري.

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نهاية المباراة

ق63 جوووول محمد حسام يتعادل

ق61 ركلة جزاء لصالح طنطا

ق48 جوووول أحمد كفتة يتقدم لكهرباء الإسماعيلية

نهاية الشوط الأول

ق18 عاطف نصحي يتألق على مرتين ويمنع افتتاح طنطا للتسجيل

ق9 ضغط من فريق طنطا لافتتاح التسجيل

بداية المباراة

الدرجة الثانية دوري المحترفين طنطا كهرباء الإسماعيلية
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