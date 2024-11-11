كرة سلة - بدلا من ديكسون.. الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع ويليام شيري

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع الأمريكي ويليام شيري صانع الألعاب لتدعيم صفوف فريق السلة.

ويأتي شيري بديلا للمحترف الأمريكي مايكل ديكسون الذي تعرض للإصابة بقطع جزئي وتمزق في وتر من أوتار الكتف.

وكشف نادي الاتحاد عن وصول اللاعب فجر الأربعاء المقبل إلى الإسكندرية تمهيدا لإجراء الفحوصات الطبية المتبعة والانضمام لتدريبات زعيم الثغر.

وأشار نادي الاتحاد السكندري في بيانه إلى إعجاب أحمد عمر المدير الفني بقدرات اللاعب الفنية والمهارية وبناء على ذلك تم التعاقد معه.

وسبق لويليام شيري اللعب مع أندية أولمبياكوس اليوناني وألبا برلين الألماني بينما الموسم الماضي لعب مع جورجان الإيراني.

ويستعد فريق الاتحاد السكندري لخوض منافسات السوبر المصري البحريني لكرة السلة.

ويبلغ ويليام شيري من العمر 33 عاما.

وأعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة عن استضافة مملكة البحرين لبطولة كأس السوبر المصري البحريني نهاية نوفمبر الجاري للعام الثاني على التوالي.

وسيقام السوبر المصري أولا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر.

فيما تقام مباراة السوبر البحريني في اليوم التالي بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر المصري البحريني يوم 30 من شهر نوفمبر أيضا.