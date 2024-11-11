الخطيب يهنيء سيدات سلة الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 13:57

كتب : FilGoal

اجتماع محمود الخطيب مع فريق سيدات الأهلي - كرة سلة

هنأ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي فريق سيدات السلة بعد التتويج بكأس السوبر المصري.

وحقق فريق سيدات الأهلي لقب سوبر السلة بعد الفوز 73-61 على حساب سبورتنج في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

وعبّر الخطيب عن تقديره للمسيرة الناجحة للفريق الأول لسيدات السلة بعد التتويج بكأس السوبر المصري للمرة الرابعة.

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وحرص الخطيب على تهنئة لاعبات الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي بعد التتويج بلقب السوبر.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الأهلي بالروح العالية للاعبات وإصرارهن على افتتاح الموسم بلقب جديد.

ويرى الخطيب أن لقب السوبر يحمل الفريق وجهازه الفني مسؤولية كبيرة في البطولات المقبلة للاستمرار على منصات التتويج والحفاظ على المكانة التي يستحقها الأهلي.

وتستضيف السنغال نهائيات بطولة إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائيات بعد التتويج بتصفيات المنطقة الخامسة في تنزانيا.

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