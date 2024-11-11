"يغيب لمدة 10 أيام".. منتخب بولندا يعلن استبعاد ليفاندوفسكي للإصابة

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم استبعاد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من قائمة منتخب بولندا بسبب الإصابة.

وكشف كل من الاتحاد البولندي ونادي برشلونة عن معاناة ليفاندوفسكي من إصابة في الظهر.

وتعرض ليفاندوفسكي لإصابة في الظهر أمس الأحد خلال خسارة برشلونة من ريال سوسيداد بهدف دون مقابل في الدوري الإسباني.

وتم الكشف عن غياب ليفاندوفسكي لمدة تصل إلى 10 أيام.

وخسر برشلونة أمام ريال سوسيداد بهدف دون مقابل ضمن مقابل الجولة 13 من المسابقة في غياب لامين يامال.

وكان برشلونة قد أعلن غياب لامين يامال لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة بإلتواء من الدرجة الأولى في الكاحل.

ومن المتوقع أن يعود ليفاندوفسكي للمشاركة مع برشلونة عقب نهاية التوقف الدولي.

وخاض ليفاندوفسكي هذا الموسم 17 مباراة في مختلف المباريات وساهم في 21 هدفا.

وسجل ليفاندوفسكي 19 هدفا وصنع اثنين آخرين.

وينفرد المهاجم البولندي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم عقب مرور 13 جولة برصيد 14 هدفا.