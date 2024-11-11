برشلونة يعلن إصابة لامين يامال وغيابه لمدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 13:26

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد ريد ستار

غاب لامين يامال عن مواجهة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

ويبدو أن الإصابة لن تكون بسيطة إذ من المتوقع أن تصل مدة غيابه إلى ثلاثة أسابيع.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي إصابة لامين يامال بإلتواء من الدرجة الأولى في الكاحل.

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وكشف برشلونة عن غياب لامين يامال لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

وأشار تقرير بإذاعة كادينا سير إلى أن برشلونة سوف يرسل الفحوصات الطبية اللازمة لمنتخب إسبانيا على أن يتم استبعاد اللاعب.

وخسر برشلونة أمام ريال سوسيداد بهدف دون مقابل ضمن مقابل الجولة 13 من المسابقة في غياب لامين يامال.

وبذلك من المتوقع غياب لامين يامال عن مواجهتي سيلتافيجو وبريست في الدوري الإسباني ودوري الأبطال على الترتيب.

بينما لا تزال الشكوك قائمة حول إمكانية لحاق لامين يامال بمواجهة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني يوم 4 ديسمبر المقبل.

وخاض لامين يامال 16 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات.

وساهم يامال في 14 هدفا هذا الموسم بقميص الفريق الكتالوني بتسجيل ستة أهداف وصناعة 8 آخرين.

لامين يامال برشلونة منتخب إسبانيا
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